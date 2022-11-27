مع الحدث| حسن حمادة: الفساد متأصل في لبنان ويجب أن تكون لدينا مراجعة نقدية

قال الخبير الاقتصادي د. حسن حمادة لبرنامج مع الحدث على قناة المنار اليوم الأحد انه لا يوجد سياسة مالية في لبنان ومن يغطي هذه الفجوة للاسف هو حاكم مصرف لبنان، ولهذا من الضروري اقرار قانون الكابيتال كونترول حتى ننتهي من الاستنسابية بين مودع صغير ومودع مرتبط بالسياسيين، وحينها لا يعود للحاكم سلطة اصدار تعاميم حول كيفية سحب المودع وديعته وفق اسعار مختلفة للدولار يحددها الحاكم اعتباطيا.

واشار الى ان لبنان بالفساد الموجود فيه يسمح للأمريكي وغيره ان يستغلوا الظروف الاقتصادية الراهنة من اجل مزيد من محاصرة البلد، الفساد متأصل في لبنان ويجب أن تكون لدينا مراجعة نقدية لما آلت اليه اوضاعنا خصوصا اننا فشلنا في بناء اقتصاد حقيقي.

واكد انه لا يعقل ان ثلث الضرائب وثلث عجز الموازنة من عام 90 الى اليوم هو على الكهرباء ولا يوجد عندنا كهرباء..واشار اننا لسنا بحاجة لاموال صندوق النقد التي تعوضها تحويلات المغتربين والسياحة باضعاف.