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November 25 2022 - 20:02

تقرير أممي يكشف الارتباطات السياسية للبنوك في لبنان

منذ 28 mins 25 November، 2022
أوليفييه دي شوتر
لبنان

أعلن مساعد الأمينِ العامّ للأمم المتحدة لشؤونِ حقوق الإنسان أوليفييه دو شوتر أنّه خلال زيارته الى بيروت تمكنَ من تقديرِ أنَّ 43% من أصولِ البنوكِ كانت في أيدي أشخاصٍ مرتبطينَ سياسياً، وأنّ 18 من البنوك التجارية العشرينَ يسيطر عليها مساهمون مرتبطون بأعضاءٍ سياسيين.

وخلال مداخلتِه أمامَ مجلسِ النواب البلجيكي وصفَ دو شوتر المشكلةَ الماليةَ في لبنان بـ”الجريمةِ ضدَّ الانسان”.

وحول البنك المركزي قال: مصرف لبنان يُعتبر واحدًا من المؤسساتِ الإشكاليةِ من ناحيةِ الشفافية، وممارساتِه انحرفت عن المعاييرِ الدولية، خاصةً لناحيةِ عدمِ الإفصاحِ عن صافي الاحتياطياتِ السلبيةِ التي تبلغُ ملياراتِ الدولارات.

المصدر: المنار

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