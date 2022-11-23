حزب الله يرى في هذه العمليات الشجاعة تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب الفلسطيني ‏لاستمرار الاحتلال وتأكيداً على ارادته الصلبة في مواجهة غطرسة العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2022 - 17:06

حزب الله يرى في هذه العمليات الشجاعة تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب الفلسطيني ‏لاستمرار الاحتلال وتأكيداً على ارادته الصلبة في مواجهة غطرسة العدو

منذ 28 mins 23 November، 2022
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