قوى الامن: توقيف شخص سرق مالا من خزنة والده بالاشتراك مع شخص آخر

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

“نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر مخفر العريضة في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف كل من:

– (مواليد عام 2000، لبناني) من أصحاب السوابق بجرم سرقة

– (مواليد عام 2007، لبناني)

للاشتباه بهما بسرقة خزنة عائدة لوالد الأخير تحتوي على مبلغ /3,000/$، و/60/ مليون ل.ل.، وليرة ذهب.

باستماعهما، اعترفا بقيامهما بعملية السرقة.

وبتفتيش منزل الأول عثر على مبلغ مالي عبارة عن /2710/$ و/37,650,000/ل.ل. وليرة ذهب، كذلك تم ضبط كمية من مادة حشيشة الكيف تقدر بحوالي /1/ كلغ.

أودعا مع المضبوطات القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معهما بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام