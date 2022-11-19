رسم دخول اثناء عرض مباريات كأس العالم؟

اعلنت وزارة السياحة في بيان انه “مع انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، وحيث أنه يترتب على المؤسسات السياحية التي ستقوم بعرض المباريات في صالاتها كلفة مالية، كل مؤسسة بحسب قدرتها الاستيعابية، وحيث أن وزارة السياحة تحرص على استمرارية عمل هذه المؤسسات، تسمح وزارة السياحة للمؤسسات السياحية التي ستنقل مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، باستيفاء رسم دخول عن كل شخص او تحديد السعر المطلوب استيفائه عن كل شخص بحسب ما تقدمه المؤسسة، خلال فترة بث المباراة”.

وطلبت إيداع وزارة السياحة نسخة عن لائحة الأسعار باللغتين العربية والإنكليزية للحصول على الموافقة، مرفقة بأوقات البرامج المنوي عرضها”.