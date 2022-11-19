تقرير مصور | العالم يتحضر للمونديال، والتكاليف تحرم اللبناني من مشاهدته – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2022 - 21:36
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الإمام السيد علي الخامئني خلال لقائه جمعاً من أهالي أصفهان: الغرب لا يتحمل أن يرى إيران متطورة
الإمام الخامنئي: مثيرو الشغب يزعمون أنهم من أنصار الشعب الإيراني لكنهم كانوا معادين لكل مطالبه ومعتقداته ومقدساته
الإمام الخامنئي: مثيرو الشغب وكل من يقف خلفهم أحقر من أن يتمكنوا من إلحاق الضرر بنظام الجمهورية الإسلامية
الإمام الخامنئي: يجب توعية المخدوعين بمخطط الأعداء بأن ما يحصل من شغب لا يصب في مصلحة تقدم إيران وتطورها
وزير الأشغال العامة علي حميه للمنار: الوزارة وضعت الأسس العامة لإعطاء ومنح رخص ممارسة العمل في أنشطة قطاع النقل البحري
حميه: أعدينا خطة لإنشاء مرافئ تخصصية تواكب مرحلة التنقيب والاستكشاف ومواصفات الأملاك البحرية مؤهلة لذلك
روابط التعليم الرسمي التقت الرئيس نبيه بري وطالبت بصرف المتأخرات وبدلات النقل وانتظام دفع الرواتب بداية كل شهر
الرئيس بري طالب وزير المال بدفع المتأخرات وانتظام الرواتب وطالب مصرف لبنان بالضغط لرفع سقف السحوبات وتحرير الرواتب كاملة
منظمة العفو الدولية تنتقد موقف واشنطن بشأن منح ولي العهد السعودي حصانة تحول دون ملاحقته قضائياً في جريمة قتل خاشقجي
منظمة العفو الدولية: يجب على الحكومة الأميركية أن تشعر بالعار وهذا ليس أكثر من خيانة تثير الاشمئزاز
ناشر صحيفة "واشنطن بوست": بايدن يمنح رخصة قتل لأحد أفظع منتهكي حقوق الإنسان في العالم والمسؤول عن عملية قتل خاشقجي
الدفاع الروسية: قواتنا أحبطت محاولات هجومية للقوات الأوكرانية ومرتزقتها في اتجاه كوبيانسك وتمت تصفية أكثر من 60 مسلحا
الخارجية الروسية: رفض بولندا مشاركة لافروف في اجتماع مجلس منظمة الأمن والتعاون عمل استفزازي
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يزور كييف: سنواصل دعم أوكرانيا وسنقف إلى جانبها حتى تحقق السلام والأمن اللذين تحتاجهما
وزير الحرب الأميركي: الناتو لا يسعى إلى الصدام مع روسيا ولا يشكل تهديدًا لها ولن ينجر للانخراط في الصراع بأوكرانيا
تقرير مصور | العالم يتحضر للمونديال، والتكاليف تحرم اللبناني من مشاهدته
منذ 49 mins
19 November، 2022
تقارير مصورة
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لبنان
اللبناني محروم من مشاهدة كأس العالم .. حتى في منزله
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