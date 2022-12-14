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December 14 2022 - 20:10

تقرير مصور | العالم العربي متحمس للمباراة النصف نهائية بين المغرب وفرنسا

منذ 3 ساعة 14 December، 2022
المنتخب المغربي
العالم العربي - تقارير مصورة

يَسعى منتخبُ المغرب لِكتابةِ صفحةٍ جديدةٍ في تاريخِ كرةِ القدمِ العربيةِ والأَفريقية بِالوصولِ إلى نِهائيِّ كأسِ العالم من خلالِ المباراةِ الّتي ستَجمَعُهُ مساءَ اليومِ معَ منتخبِ فرنسا حامِلِ الّلقَب .

وأَكّدَ مُدرِّبُ منتخبِ المغرب وليد الركراكي أَنَّ “أُسُودَ الأَطلس” يُعْتَبَرُونَ حالِيّاً “مِنْ أَفضَلِ أربعةِ فِرَقٍ في العالم” وذلكَ بعدما أَصبَحَ المنتخبُ المغربيُّ أَوّلَ فريقٍ عربيٍّ وأَفريقيٍّ يَلعَبُ في نِصفِ نِهائِيِّ كأسِ العالم.

وسَبَقَ لِمنتخبِ المغرب أَنْ تَغَلّبَ على بلجيكا وإِسبانيا والبرتغال في طريقِهِ إِلى نِصف نِهائيِّ البطولةِ المُقَامَةِ في قطر.

وينتظرُ العالمُ العربيُ بكثيرٍ من الحماسةِ المباراةَ نصفَ النهائيةِ التي ستجمعُ المنتخبينِ المغربيَ والفرنسيَ بعدما اَنعشَ المنتخبُ المغربيُ آمالَ الشعبِ العربي بالفوزِ بكأسِ العالم.

المصدر: قناة المنار

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