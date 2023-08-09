حذر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، عبد الحكيم الواعر، بأن 30% من سكان المنطقة العربية مهددون بالجوع.

وأوضح عبد الحكيم الواعر في حديث صحفي، أن هذه النسبة مهددة بالجوع بسبب النزاعات، سواء في سوريا أو اليمن أو السودان، خصوصا مع تسجيل حالات نزوح كبيرة، حيث يؤدي ترك الأرض والزراعة إلى انهيار المنظومة الغذائية.

وأشار الواعر إلى أن أزمة فيروس كورونا ضربت سلاسل الإمداد بصورة كبيرة، ما أدى إلى انخفاض كمية المنتجات على مستوى العالم.

وبيّن المتحدث أن 800 مليون شخص في العالم ينامون يوميا دون طعام، فيما أشار إلى هدر الطعام في الكثير من الأماكن، خصوصا في المنطقة العربية في شهر رمضان، كما أوضح أن حجم الهدر يصل إلى 30%، بينما يصل في المنطقة العربية إلى 40% خاصة في مصر ومنطقة الخليج وبعض الدول الأخرى.

المصدر: وكالات