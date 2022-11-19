مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله: الضغط الأميركي مؤامرة على كل الشعب اللبناني

رأى مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبد الله ناصر أن “منع لبنان والشعب اللبناني من قبول هبة الفيول الإيراني في الوقت الذي يعتبر لبنان أحوج ما يكون إليها، هو عمل غير طبيعي ولا يمكن تفسيره بطريقة بريئة، وما يفعله الأميركي من الضغط على البعض في الداخل اللبناني لعدم قبول هذه الهبة، هو بمثابة مؤامرة حقيقية على كل الشعب اللبناني”.

كلام ناصر جاء خلال اللقاء الذي نظمته مديرية العمل البلدي في حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى لعدد من رؤساء بلديات قضاء مرجعيون، وذلك في قاعة اتحاد بلديات جبل عامل ببلدة الطيبة الجنوبية.

وشدد ناصر على أنه “في ظل عدم وضوح الرؤية لمعالجة الأمور المعيشية والاقتصادية وغيرها من الأمور الحياتية كالكهرباء والمياه، علينا أن نعتمد على أنفسنا، وأن نكمل بنفس الزحم لإطلاق وتنفيذ المشاريع التي تخفف الأعباء عن كاهل أهلنا”، وتابع “علينا أن نحافظ على إدارات بلدياتنا التي تعتبر عاملاً أساسياً في عملية إدارة العمل التنموي في البلدات والقرى، علماً أنها أثبتت خلال الفترة الماضية مدى تخفيفها من حدة الأزمة عن كاهل كل المواطنين”.

المصدر: بريد الموقع