العلاقات الصينية – الأميركية | شي بينغ يأمل بتقليص سوء التفاهم بين واشنطن وبكين

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، في لقاء مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة والصين من تقليص سوء التفاهم السائد بينهما.

وشدد على أن ذلك سيساعد حتما في إعادة العلاقات بين الدولتين إلى المسار الطبيعي الصحيح.

وقال الرئيس الصيني: “اتسم اجتماعنا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في بالي، بالطابع الاستراتيجي والبناء، وكانت له أهمية إرشادية كبيرة للمرحلة التالية من العلاقات الصينية الأمريكية”.

وأعرب الرئيس الصيني، خلال اللقاء الذي تم على هامش قمة أبيك في بانكوك، عن أمله في أن “يعزز الجانبان التفاهم المتبادل، ويحدان من سوء التفاهم وسوء التقدير، ويساعدان على عودة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار صحي ومستقر”.

وأضاف: “آمل أن تلعب السيدة هاريس دورا نشطا في هذا المجال”.

من جانبها قالت هاريس إن “الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة أو نزاع مع بكين، ويجب على الجانبين تطوير التعاون في القضايا العالمية والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة”.

المصدر: وكالات