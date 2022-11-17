جنرال فرنسي متقاعد: عدم الاعتراف بمصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا خطأ من زيلينسكي

صرح الجنرال الفرنسي المتقاعد برونو كليرمونت بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أخطأ عندما شكك في تصريحات واشنطن ووارسو حول أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أوكراني المصدر.

وقال كليرمونت في حديث لقناة CNEWS، إن “هذا خطأ استراتيجي لزيلينسكي. هذا تصرف محرج وغير عادل من قبله”.

وأشار الجنرال المتقاعد إلى أن الرئيسين البولندي أندجيه دودا والأمريكي جو بايدن يعتبران “أكبر داعمي” أوكرانيا.

يذكر أن حادث سقوط الصاروخ على أراضي بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر أسفر عن مقتل مواطنين بولنديين اثنين.

وقال المسؤولون البولنديون في وقت لاحق أنه لا يوجد أي دليل على أن الصاروخ أطلق من روسيا، ورجحوا أن الدفاعات الجوية الأوكرانية هي التي أطلقته.

وقال زيلينسكي يوم الأربعاء إنه “لا يشكك في أن الصاروخ لم يكن أوكرانيا”، وطالب بالسماح لأوكرانيا بأن تشارك في التحقيقات. ثم تراجع عن تصريحاته، وقال إنه “ليس متأكدا 100%” بشأن تبعية الصاروخ الذي سقط في بولندا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية