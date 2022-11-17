محافظ جبل لبنان يكشف نتائج فحوصات محلات بيع مياه الشرب، وهناك تواجد كوليرا في سبعة من نواعير المياه

ديما جمعة

أكد محافظ جبل لبنان محمد مكاوي في حلقة من الخط الساخن ان الكوليرا في منطقة جبل لبنان محدودة جدا ولا تتجاوز الخمسة عشر حالة ورغم ذلك بدأ العمل على بعض الاجراءات الرقابية والاحترازية والاولوية اصبحت الرقابة على مياه الشرب ومصادرها.

واكد مكاوي انه يعتبر من اولويات محافظة جبل لبنان السلامة العامة وسلامة الغذاء وسلامة المياه منذ استلامه ادارة المحافظة

وفي جولة للزميلة ديما جمعة لتغطية الحملة التي اطلقها محافظ جبل لبنان بالتعاون مع البلديات ومراقبين وزارة الصحة على مصادر المياه ضمن جبل لبنان لفحصها

وتوقف محافظ جبل لبنان محمد مكاوي على الدوافع الاساسية التي دفعته للاهتمام لوضع المياه والرقابة واشار الى نتائج الفحوصات التي قام بها المراقبون واكد تواجد كوليرا في سبعة من نواعير المياه في جبل لبنان

وفي اتصال لمواطنة مباشر على الهواء سألت المحافظ عن المياه المعدنية المعبئة والتي تباع في المحلات

وعرض محافظ جبل لبنان عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها من المحافظة بعد صدور نتائج فحوصات المياه وظهر عدد من المخالفين ولنواعير المياه غير الصالحة للاستخدام

وفي الختام توقف محافظ جبل لبنان محمد مكاوي عند الصهاريج التي تنقل المياه وتبيعها

المصدر: قناة المنار