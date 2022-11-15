مراسل المنار: ارتفاع عدد قتلى المستوطنين إلى ثلاثة جراء العملية المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 13:04

مراسل المنار: ارتفاع عدد قتلى المستوطنين إلى ثلاثة جراء العملية المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة

منذ 2 ساعة 15 November، 2022
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