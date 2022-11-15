مراسل المنار: ارتفاع عدد قتلى المستوطنين إلى ثلاثة جراء العملية المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 13:04
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فلسطين المحتلة: مقتل 3 مستوطنين وإصابة عدد آخر في عمليتي طعن ودهس شمال سلفيت بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ
وزارة الصحة الفلسطينية: منفذ العملية شمال سلفيت هو الشهيد محمد مراد صوف(18 عاما) من قرية حارس
فصائل المقاومة الفلسطينية تشيد بعملية سلفيت وتؤكد أنها تدل على إصرار الشعب الفلسطيني على المقاومة حتى تحرير الأرض
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة العيساوية بالقدس المحتلة وتعتقل 7 فلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة اسطنبول وأدى إلى قتل وجرح عدد كبير من المدنيين
حزب الله: العالم بأسره لا سيما حكومات وشعوب منطقتنا مطالبة بموقف حازم ضد جماعات القتل والإرهاب على كافة المستويات
حزب الله: أي بلد ليس بمنأى من أضرار هذه الجماعات مما يستدعي عملا موحدا ضد هذه الظاهرة وارتباطاتها الأمنية الخطيرة
الرئيس نجيب ميقاتي: سيخاطب واشنطن رسميا للاستفسار عن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات إذا قبل هبة النفط الايرانية
اللجان النيابية المشتركة تستكمل البحث في جدول الاعمال بعد إرجاء مشروع الكابيتول كونترول المرفوض من بعض القوى السياسية
وزير المال خلال جلسة اللجان المشتركة: الاحتياطي المتبقي في مصرف لبنان هو 10 مليارات و3 ملايين دولار
الجيش اللبناني: اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة تطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية
الخارجية الإيرانية دانت عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا: سنتخذ إجراءات متبادلة وفعالة ضد هذه التصرفات
وزير العدل التركي يعلن توقيف 50 شخصاً على خلفية التفجير الإرهابي الذي وقع بشارع الاستقلال في اسطنبول الاحد الفائت
الرئيس الصيني شي جينبينغ حذر مجموعة السبع من تحويل الغذاء والطاقة إلى سلاح في اشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية
الكرملين: تصريحات زيلنسكي في قمة العشرين أنه لن تكون هناك اتفاقيات مينسك 3 تؤكد عدم رغبة كييف في التفاوض
المستشار الألماني أولاف شولتز: انهاء الحرب الروسية على أوكرانيا أفضل طريقة لتعافي الاقتصاد العالمي
مراسل المنار: ارتفاع عدد قتلى المستوطنين إلى ثلاثة جراء العملية المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة
منذ 2 ساعة
15 November، 2022
عاجل
أخبار فلسطين
المقاومة في الضفة
سلفيت
عملية ارئيل
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