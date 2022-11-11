البرلمان الأوروبي يدعو لإنشاء تحالف دفاعي مكمل لـ “الناتو” لدعم الدول الصغيرة

دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إلى إنشاء تحالف أمني ودفاعي مستقر يكمل”الناتو” لمساعدة الدول الصغيرة مثل مولدوفا.

جاء ذلك في إفادة صحفية لرئيسة الهيئة التشريعية الأوروبية في العاصمة المولدوفية كيشيناو، حيث تابعت ميتسولا “نحتاج إلى تعزيز البنية التحتية الأمنية. كان البرلمان الأوروبي واضحاً للغاية: نحن بحاجة إلى إنشاء تحالف أمني ودفاعي مستقر يكمل (الناتو) ويساعد دولا مثل مولدوفا على منع وقوع حوادث خطيرة أخرى محتملة”. ووفقا لها، فقد تم إبلاغ السلطات الأوروبية بالحادثة التي تعرضت لها مولدوفا، واعتبرتها “دعوة للاستيقاظ”.

وكانت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية في مولدوفا قد ذكرت أن صاروخاً أسقطه نظام الدفاع الجوي الأوكراني سقط الاثنين الماضي على مشارف قرية ناسلافشا الواقعة بشمال مولدوفا، ولم تقع إصابات، إلا أن النوافذ تحطمت في عدد من المنازل.

وقد اقترحت كتلة الشيوعيين والاشتراكيين في البرلمان المولدوفي الاستماع إلى وزير الدفاع في الجلسة العامة للبرلمان، لكن هذه المبادرة لم تجد الدعم، وفتح المدعي العام في مولدوفا قضية جنائية بشأن انتهاك المجال الجوي للبلاد.

المصدر: روسيا اليوم