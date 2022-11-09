فيديوغراف | بعد رفع تعرفة الكهرباء.. كيف تحتسب فاتورتك؟

قرّرت وزارة الطاقة والمياه رفع تعرفة الكهرباء، ما هي التعرفة* حالياً، وكم ستصبح بعد الزّيادة المُقرّة بالمقارنة مع تعرفة المولّدات؟

▪️التّعرفة الحاليّة

إنارة واستعمال منزلي وتجاري

– لغاية 100 ك.و/س شهريًا: 35 ليرة لكل ك.و/س

– ما بين 100 و300 ك.و/س شهريًا:55 ليرة لكل ك.و/س

– ما بين 300 و400 ك.و/س شهريًا: 80 ليرة لكل ك.و/س

– ما بين 400 و500 ك.و/س شهريًا: 120 ليرة لكل ك.و/س

– ما يزيد عن 500 ك.و/س شهريًا: 200 ليرة لكل ك.و/س

إنارة عامة ومدارس وكنائس ومساجد 140 ليرة لكل ك.و/س

صناعة وحرفيين 115 ليرة لكل ك.و/س

لو افترضنا أن منزلاً متواضعاً بلغ استهلاكه الشهريّ 250 كيلو واط/ساعة، فإن قيمة الفاتورة الشهريّة تبلغ 25 ألف ليرة موزّعة كما يلي:

– الاستهلاك (100 كيلو واط /ساعة x 35 ليرة) + (150 كيلو واط /ساعة x 55 ليرة) = 11,750 ليرة

– رسم بدل تأهيل: 5 آلاف ليرة

– رسم العدّاد: 4,800 ليرة

– المجموع: 21,550

– الضريبة على القيمة المضافة 11%: 2,370 ليرة

– رسم طابع مالي: 1000 ليرة

– تدوير الألف

– المجموع العام: 25 ألف ليرة

▪️التّعرفة الجديدة المقترحة

– 21 سنتًا لكلّ 1 أمبير

– 4.5 دولارًا بدل تأهيل

– 10 سنتات للكيلو واط في الساعة من 1 إلى 100 ك.و/س شهريًا

– 27 سنتًا لكل ك.و/س فوق الـ 100 ك.و/س شهريًا

فالمنزل الذي يصل استهلاكه شهريًا إلى 250 ك.و/س قد تصل فاتورته الشهريّة إلى 1,936.395 ليرة وفقًا لسعر منصّة صيرفة إذا وصلت قيمة الدولار إلى 30 ألف ليرة.

تتوزّع هذه الفاتورة كما يلي:

الاستهلاك: (100 ك.و/س x 10 سنتات) + (150 ك.و/س x 27 سنتاً) = 5,050 سنتاً أي 50.5 دولاراً

رسم العدّاد: 21 سنتاً x 15 أمبير= 315 سنتاً أي 3.15 دولاراً

رسم بدل تأهيل: 4.5 دولاراً

المجموع: 58.15 دولاراً

الضريبة على القيمة المضافة 11%: 6.396 دولارًا

المجموع العام 64,55 دولارًا أي ما يوازي، وفقًا لسعر 30 ألف ليرة للدولار، 1,936,500 ليرة.

بالتّالي، ترتفع الفاتورة من 25 ألف ليرة إلى 1,936,500 ليرة، أي بنسبة 7.646%.

مقارنة بفاتورة المولدات الخاصة لنفس الاستهلاك

تعرفة المولّدات هي الأعلى بنسبة 130% أو بفارق إضافي يبلغ 2,151,000 ليرة.

*التعرفة بناءً لدراسة أعدتها المجلة الدولية للمعلومات

المصدر: موقع المنار