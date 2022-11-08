الخارجية الروسية تبدي استياءها من كيفية تنفيذ الشق الروسي من صفقة الحبوب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، في حديث للصحفيين الثلاثاء، أن “موسكو غير راضية عن كيفية تنفيذ الشق الروسي في إطار صفقة الحبوب”، موضحاً أن بلاده “مستاءة من الطريقة التي يتم بها رفع القيود المفروضة على الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة في إطار الصفقة”.

وأكد أن، روسيا “ستقوم بأخذ جميع العوامل في الاعتبار، عند اتخاذ قرار تمديد سريان الاتفاقية”، متابعاً أنه “لا نشهد تقدماً كبيراً في مجال تنفيذ القسم الروسي من الاتفاق، ستؤخذ كل العوامل في الاعتبار عند اتخاذ قرار نهائي بشأن التمديد”.

وقال رودينكو “لا يزال هناك متسع من الوقت، وسننظر في كيفية تنفيذ هذه الصفقة”.

المصدر: روسيا اليوم