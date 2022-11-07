المشاط: الهدنة في اليمن كالقنبلة الموقوتة وواشنطن لا تريد تجديدها وتدفع نحو الحرب

اعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن وضع الهدنة اليوم في البلاد هو كالقنبلة الموقوتة، فاليمن ليس في هدنة وليس في حرب.

وخلال كلمة له في فعالية تدشين مدونة السلوك الوظيفي، راى المشاط ان حالة اللا سلم واللا حرب نتيجة المستجدات الأخيرة، ووصول بعض أطراف دول العدوان إلى قناعة بأنها خاسرة.

وأكد المشاط أن الدور الأمريكي في مسألة الهدنة خبيث وخطر، وهو من لا يريد أن تجدد الهدنة، وقال “نحن أمام أطراف مستفيدة من العدوان وهي التي تدفع الآن إلى تفجير الوضع على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي”.

ولفت المشاط إلى أن مشاورات الهدنة كانت وصلت إلى مستوى تفاهم جيد، إلى أن وصل المبعوث الأمريكي إلى المنطقة وأفشل هذه الجهود، وأوضح أن المبعوث الأمريكي يحاول أن يظهر في الإعلام كحمامة سلام بينما تحركاته في المنطقة تؤكد أنه بوم شؤم.

المشاط يدشن مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة

دشن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن المشير مهدي المشاط، مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة.

وأكد المشاط، أن تدشين المدونة يعد مصداقا للآية الكريمة (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور)، وتحت هذا العنوان وهذه الآية المباركة ” ندشن اليوم مدونة السلوك الوظيفي”.

ووجه باعتماد المدونة وبدء تطبيقها، وأن تتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذها واعتمادها كأحد المعايير للتقييم الوظيفي والمؤسسي.

وتوجه الرئيس المشاط، بالشكر للقطاع الإداري وكل القائمين على هذه المدونة السلوكية وفي المقدمة وزارة الخدمة المدنية، على ما بذلوه من جهود في إخراج المدونة لتمثل أول إنجازات خطط العام 1444هـ.

وأكد على أهمية المدونة السلوكية التي تأتي في إطار حرص وسعي الجميع على الارتقاء والأداء المتميز لرجل المسؤولية، رجل الدولة، مشددا على ضرورة التعامل مع المدونة باستيعاب وجد بما تمثله من مبادئ وأحكام وضوابط وقيم يجب أن تحظى باهتمام من قبل جميع المسؤولين وكل من ينتمي إلى السلك الوظيفي في الدولة.

وأوضح المشاط، أنه سيكون هناك تقييم لكل الجهات بمدى الالتزام بالمدونة وإجراءات ضابطة لمن يخل بها، وكذا التقييم المستمر للانضباط وفق مدونة السلوك الوظيفي، حيث سيقوم بهذا الدور وزارة الخدمة المدنية.. حاثا بقية القطاعات على إنزال برامجها إلى مستوى التنفيذ، كما فعل القطاع الإداري وبدأ بإنزال برامجه تباعاً.

وأشار إلى أن المدونة تعد بداية الإصلاح، لأن الإصلاح يبدأ من النفوس والواقع، وإصلاح العمل، يبدأ بإصلاح النفوس.. وقال” من هنا تأتي الأهمية القصوى لإنجاز مدونة السلوك الوظيفي، لأنها تأتي في سياق حرصنا على إصلاح أنفسنا جميعاً، لتدخل بعد ذلك ضمن الخطط حسب القرار”.

ولفت الرئيس المشاط، إلى أن هذه المدونة واحدة من الخطوات التي ستتوالى والبرامج التي ستعلن وتدشن تباعاً في سياق تنفيذ خطط العام 1444هـ.. مؤكدا أن الأهم من إنجاز المدونة هو تطبيقها من قبل الجميع.

المصدر: مواقع