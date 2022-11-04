حماس تتوعد الاحتلال بضربات موجعة ثأرا للشهداء والاقصى

نظمت حركة حماس، مسيرة شعبية حاشدة، في المنطقة الوسطى، في قطاع غزة، دعماً للأهالي الثائرين في القدس والضفّة الغربية المحتلتين. المشاركون في المسيرة، ردّدوا الشعارات المؤيدة، لانتفاضة أهالي الضفة الغربية والقدس، و لتصاعد المقاومة المسلّحة فيها، بوجه قوّات الاحتلال الاسرائيلي.

ووجه المشاكون التحيّة للأبطال المقاومين، من مختلف الفصائل، لاسيما من “عرين الاسد”، معبّرين عن ثقتّهم بوحدة بندقية المقاومة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي. وخلال المسيرة الجماهيرية، أكّد القيادي في حركة حماس الأسير المحرّر إياد فنونة، استمرار المقاومة حتى دحر الاحتلال الأرض والمقدسات، وتحرير فلسطين التاريخية.

ولفت إياد فنونة إلى أن المسجد الأقصى في خطر شديد ويتعرض لظلم صهيوني كبير، وكذلك ألاهالي المقدسيين، الذي يتعرّضون لأقسى الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال.

ووجّه القيادي إياد فنونة، التحية للمقاومين الذين ينفذون عملياتهم في قلب القدس، مشددا على أن حماس وكتائب القسام ستبقى مساندة للمقاومة في الضفة والقدس. ووجه رسالة إلى عضو الكنيست (الإسرائيلي) المتطرف بن غفير قائلا “لن تستطيع أن تحمي رأسك أو رؤوس المستوطنين”.ونبه إلى أن المستوطنات في الضفة والقدس وتل أبيب، لن تبقى آمنة بعد اليوم.

وأكّد القيادي في حركة حماس أياد فنّونة، أنّ القدس لن تكون آمنة للاحتلال، الذي سيرى الضربات المؤلمة والموجعة الآخذة لثأرات الشهداء، والمسجد الأقصى المبارك.

المصدر: مواقع