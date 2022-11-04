المانيا: شولتس يتعرض لموجة انتقاد واسعة بعد تغريدة ضد بوتين

تعرض المستشار الألماني أولاف شولتس لموجة انتقاد واسعة بين مستخدمي “تويتر”، بعد تغريدة اتهم فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “بانتهاك السلم العالمي”.

وبعد اجتماع له مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، نشر المستشار تغريدة دعا فيها الصين إلى “التأثير على روسيا لمعارضة بوتين” في القضية الأوكرانية، والتي بطبيعة الحال لم تلق ترحيبا من المتابعين.

وغرّد صاحب حساب TomasSexto ساخطا “أنت وصمة عار على ألمانيا، ابق حيث أنت ولا ترجع، لم تعد هناك أي ضرورة لك”.

بينما قال حساب Augusta: “زيف السياسة الألمانية في لوحة واحدة”.

بدوره غرد حساب chlorine: “روسيا تحمي حقوقها ومصالحها المشروعة. والصين تبذل قصارى جهدها لضمان السلام العالمي، لكن الولايات المتحدة هي التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

أمّا bleispucker فقال: “التحدي هنا هو التقاعس الذي يظهره السياسيون الألمان”.

وكتب حساب RobertN: “ما الخطأ في حقيقة أن روسيا تحمي مصالحها المشروعة، والناتو هو أول من قرر التوسع نحو الشرق… أنتم ألمانيا إذا أردتم شتاء جيدا، فاسرعوا وانهوا العقوبات ضد روسيا”.

وقال Guattari: “فقط افعل ما تعرفه. من الواضح أن هذه ليست سياسة”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية