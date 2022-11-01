وزير الصحّة للمنار: السبب الأوّل لوفاة مريض الكوليرا هو التأخّر في الذهاب الى المستشفى و70 الى 80 بالمئة من الإصابات بلا عوارض

في مقابلة خاصة للخط الساخن ضمن برنامج نهار جديد على قناة المنار أكّد وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض على ضرروة الوقاية من وباء الكوليرا عبر تثقيف المواطنين وتأمين المياه السليمة والصرف الصحّي السليم كما وتجهيز المستشفيات.

وذكر وزير الصحّة أنه بالكشف على محطّات ضخ المياه في عدّة مناطق تبيّن توقّف عدد من هذه المحطّات عن العمل بسبب الحاجة الى الطاقة الكهربائية وتتم متابعة هذا الملف اليوم مع وزارة الطاقة. أمّا فيما يخص الصهاريج التي تنقل المياه فقد بدأت الوزارة في عكّار وعرسال بتتبّع هذه الصهاريج وفحصها. كما تمّ تحضير 8 مختبرات في عدد من المستشفيات الحكومية لإجراء فحوصات مجّانية للمياه في المدارس والبلديات.



عن اللقاح قال وزير الصحّة إن هناك طلب كبير على اللقاح عالميا واستطاع لبنان أن يحصل على 13400 لقاح كما أن هناك 600 ألف جرعة ستصل خلال العشرة أيام القادمة وحدّد الوزير الآلية التي ستعتمد للتوزيع والفئات المستهدفة في المراحل الأولى.

أما الحالات المصابة فشدّد الوزير على أن 70 الى 80 بالمئة منها لم تظهر أية عوارض كما أن السبب الأوّل للوفاة هو التأخّر في الذهاب الى المستشفى لافتا الى أنّ خدمات التشخيص والعلاج في المستشفيات الحكومية مجّانية.

وعن مستحقّات المستشفيات التي جابهت كورونا ذكر الوزير أنّ الوزارة تنجز اليوم ملفّات مستحقّات العام 2021 وتأمل أن تسرّع وزارة المالية عمليات الدفع.

تحدّث الأبيض عن ضرورة إعطاء استثناء للمستشفيات الحكومية من قرار منع التوظيف في المؤسّسات الرسمية لحاجة هذه المستشفيات اليوم للكوادر الطبّية.

وبعد نقل صرخة أحد المواطنين حول إنقطاع أدوية التلاسيميا ذكر الوزير أن هذا الدواء تؤمّنه الوزارة لكنّه لا يصل الى مستحقّيه ولذا يتم العمل حاليا على مشروع تتبّع الدواء.

خلال التقرير الذي عرض في الحلقة تحدّث رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف منصور عن إجراءات البلدية لاحتواء الوباء بعد تسجيل حالتين في البلدة.