الخارجية التركية: وزيرا الخارجية التركي والروسي يبحثان هاتفيًا الموقف بشأن صفقة الحبوب – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2022 - 19:52

الخارجية التركية: وزيرا الخارجية التركي والروسي يبحثان هاتفيًا الموقف بشأن صفقة الحبوب

منذ 34 mins 1 November، 2022
أخبار موقع المنار

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