وزير الطاقة يطلب من مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد التعرفة الجديدة ابتداءً من اليوم

علمت المنار انَ وزيرَ الطاقةِ والمياه وليد فياض طلبَ من مؤسسةِ كهرباءِ لبنان اعتمادَ التعرفةِ الجديدة ابتداءً من اليوم الثلاثاء الاول من تشرين الثاني.

وبحسب ما بات معلوماً فان التعرفة ستصبح 10 سنت لكل كيلو واط حتى مئة كيلواط ساعة، وما يزيد سيحتسب بـ27 سنتاً تدفع وفق سعر منصة صيرفة.

وتداولت انباءً صحفية ان فواتير شهري تشرين الثاني وكانون الاول ستصدر بداية العام الجديد.

هذا ويلاقي قرار وزير الطاقة اعتراضات جمة من حيث التوقيت وعلى انه مخالف لقرار مجلس الوزراء، على اعتبار ان ما اتفق سابقاً هو ان اعتماد التعرفة الجديد بحاجة الى موافقة المجلس مجتمعاً، فيما كان الشرط الاساسي هو الوصول الى ساعات تغذية اضافية تريح المواطنين من عبء فواتير المولدات الباهظة.

المصدر: موقع المنار