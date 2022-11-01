وزير الطاقة يطلب من مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد التعرفة الجديدة ابتداءً من اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 1 2022 - 11:42

وزير الطاقة يطلب من مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد التعرفة الجديدة ابتداءً من اليوم

منذ 15 mins 1 November، 2022
وزير الطاقة والمياه وليد فياض
وزير الطاقة والمياه وليد فياض
لبنان

علمت المنار انَ وزيرَ الطاقةِ والمياه وليد فياض طلبَ من مؤسسةِ كهرباءِ لبنان اعتمادَ التعرفةِ الجديدة ابتداءً من اليوم الثلاثاء الاول من تشرين الثاني.

وبحسب ما بات معلوماً فان التعرفة ستصبح 10 سنت لكل كيلو واط حتى مئة كيلواط ساعة، وما يزيد سيحتسب بـ27 سنتاً تدفع وفق سعر منصة صيرفة.

وتداولت انباءً صحفية ان فواتير شهري تشرين الثاني وكانون الاول ستصدر بداية العام الجديد.

هذا ويلاقي قرار وزير الطاقة اعتراضات جمة من حيث التوقيت وعلى انه مخالف لقرار مجلس الوزراء، على اعتبار ان ما اتفق سابقاً هو ان اعتماد التعرفة الجديد بحاجة الى موافقة المجلس مجتمعاً، فيما كان الشرط الاساسي هو الوصول الى ساعات تغذية اضافية تريح المواطنين من عبء فواتير المولدات الباهظة.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة