اعتصام في مشغرة احتجاجا على تعرفة الكهرباء المرتفعة

نفذ رؤساء بلديات واتحادات البلدية ومخاتير عدد من بلدات البقاع الغربي اعتصاما أمام مركز مؤسسة كهرباء لبنان في مشغرة، احتجاجا على تعرفة الكهرباء المرتفعة.

وتحدث رئيس اتحاد بلديات البحيرة رئيس بلدية القرعون المهندس يحيى ضاهر فطالب ب”إعادة النظر بهذه التعرفة التي تضر بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين”، وقال: “نحن بجانب الدولة لتؤمن حقوقها، لكن أن يكون ذلك بحق وليس بظلم”.

وأشار إلى أن “تعرفة الكهرباء في أميركا تبلغ 18 سنتا والحد الأدنى للأجور 36 ألف دولار سنويا”، وقال: “في لبنان تبلغ تعرفة الكهرباء 26 سنتا، في حين يصل الحد الأدنى للأجور سنويا إلى ألف دولار”.