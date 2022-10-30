العراق: 9 شهداء اثر وقوع انفجار في حي البنوك شرق بغداد (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2022 - 01:00
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السيد حسن نصر الله حول تعيين الحدود البحرية الجنوبية: الذي أُنجز هو انتصار كبير للبنان الدولة والشعب والمقاومة
السيد نصر الله: الرئيس بري خلال كل المفاوضات لم يقدم أي تنازل وتحمل عبئ كل هذه المرحلة حتى الإعلان عن اتفاق الإطار
السيد نصر الله: الملف انتقل من الرئيس بري للرئيس عون ومن يد أمينة إلى يد أمينة ومن رجل صلب إلى رجل صلب ومشهود لهما
السيد نصر الله: الموقف اللبناني الرسمي الموحد والقوي وتحرك المقاومة الجدي والصارم وضع العدو في مأزق وحكومته في وضع صعب
السيد نصر الله: لو رفض العدو وأصر على ما كان يخطط له لكان هذا يعني مواجهة بين المقاومة والعدو قد تتطور إلى حرب إقليمية
السيد نصر الله: لبنان حقق الإنجاز المهم في رفع المنع الأمريكي عن الشركات النفطية من العمل في المياه اللبنانية
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي لم يحصل على ضمانات أمنية في اتفاق ترسيم الحدود البحرية وهذا يُسجّل للبنان
السيد نصر الله: لبنان وقع على ورقة منفصلة عن التوقيع الإسرائيلي والدولة اللبنانية كانت حريصة على ألا تحل أي شبهة التطبيع
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي اعترف بتوازن الردع مع المقاومة نتيجة ما جرى في ملف ترسيم الحدود البحرية
السيد نصر الله: من جملة الظروف التي ساعدت على هذا الإنجاز هي المقاومة البطلوية في الضفة الغربية
السيد نصر الله: استعداد الشعب اللبناني للذهاب مع الدولة والمقاومة إلى أقصى الخيارات شكل عاملاً مهما في تحقيق هذا الإنجاز
السيد نصر الله: أهم دليل قدمته حكومة لابيد أن الاتفاق يجنبها الحرب والملفت إجماع جيش العدو ومؤسساته الأمنية على تأييده
السيد نصر الله: العدو كان يعلم ان تهديد المقاومة بالذهاب للحرب كان جديا ولبنان وصل إلى فم الحرب ولكن لم يدخل بها
السيد نصر الله: كدنا نصل إلى الحرب يوم أعلن العدو عن استخراج تجريبي فاضطر العدو لتحويله إلى ضخ من الشاطئ نحو كاريش
السيد نصر الله: تصرُّف لبنان في المفاوضات كان قوياً وشجاعاً وحكيماً
السيد نصر الله للعدو: عندما تقتضي المصالح الوطنية الكبرى ان تتجاوز المقاومة قواعد الاشتباك فهي لن تتردد في ذلك
السيد نصر الله: لن يستطيع أحد أن يستخرج النفط والغاز إذا مُنع لبنان من استخراج النفط والغاز وهذا عنوان المرحلة المقبلة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوكالة رويترز: استكشاف الغاز هو الفرصة الأخيرة للتعافي الاقتصادي
الرئيس عون: دور حزب الله كان مفيداً كرادع في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية
الرئيس عون: أحذّر من فوضى دستورية بسبب الشغور الرئاسي وفي ظل حكومة تصريف أعمال غير كاملة الصلاحيات
إعلام العدو: مقتل قائد الشرطة في مستوطنة كريات أربع بالخليل وإصابة 3 مستوطنين على الأقل في عملية إطلاق نار على المستوطنة
حركة حماس: عملية مستوطنة كريات أربع تُثبت أن المقاومة في الضفة الغربية قادرة على مفاجأة الاحتلال والضرب في كل مكان فيها
حركة الجهاد الإسلامي: عملية الخليل جاءت لتقول للاحتلال وقادته أن الشعب الفلسطيني حر وسيبقى يلفظ الاحتلال عن أرضه
الإيرانيون يشاركون في تشييع جماهيري لجثامين شهداء مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم (شاهجراغ) في مدينة مشهد المقدسة
وزير الدفاع اليمني: استمرار دول العدوان في حربها العبثية على اليمن سيعود بالدمار عليها وعلى المنطقة
قائد المنطقة العسكرية المركزية في اليمن: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن ثروات اليمن ومقدراته الاقتصادية
الدفاع الروسية: موسكو تعلّق مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا بعد استهداف سيفاستوبول بالمسيّرات
المتحدث باسم الأمم المتحدة: من الضروري أن يمتنع الجميع عن أي إجراءات قد تهدد اتفاق الحبوب
مدير مكتب الرئيس الأوكراني: عملية تبادل للأسرى مع الجانب الروسي تم بموجبها تحرير 52 أوكرانيا بينهم ضباط ومسعفون
الدفاع الروسية: نتيجة للمفاوضات مع الجانب الأوكراني تمت إعادة 50 جنديا روسيا من أراض يسيطر عليها نظام كييف
الخارجية الروسية: موسكو ستحيل تورط بريطانيا في الهجمات الإرهابية ببحر البلطيق والبحر الأسود على مجلس الأمن الدولي
وكالة الأنباء العراقية: مقتل 9 مدنيين وإصابة 13 جراء انفجار صهريج غاز شرق العاصمة بغداد
سلطات كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد قتلى حادثة تدافع في العاصمة سول إلى 146
العراق: 9 شهداء اثر وقوع انفجار في حي البنوك شرق بغداد (وكالة يونيوز)
منذ 3 ساعة
29 October، 2022
العراق
انفجار بغداد
بغداد
شقوط شهداء
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