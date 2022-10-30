العراق: 9 شهداء اثر وقوع انفجار في حي البنوك شرق بغداد (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2022 - 01:00

العراق: 9 شهداء اثر وقوع انفجار في حي البنوك شرق بغداد (وكالة يونيوز)

منذ 3 ساعة 29 October، 2022
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