الرئيس الكوري الجنوبي: لم نقدم أبدا أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إن بلاده لم تقدم أبدا أسلحة فتاكة لأوكرانيا، بعد أن حذر الرئيس فلاديمير بوتين من العواقب السلبية على العلاقات إذا أرسلت سيئول أسلحة لكييف.

وقال يون للصحفيين: “قدمنا مساعدات إنسانية وسلمية لأوكرانيا، لكننا لم نقدم أسلحة فتاكة”.

وأضاف: “إنها مسألة متعلقة بالسيادة، ونحاول الحفاظ على علاقات سلمية مع جميع الدول في أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا”.

وكان الرئيس بوتين حذر يوم أمس الخميس من تدهور العلاقات بين روسيا وكوريا الجنوبية في حال تقديم كوريا الجنوبية أسلحة إلى أوكرانيا.

المصدر: وكالات