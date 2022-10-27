كيف تمت عملية تسليم الوثائق في الناقورة؟

سلم الوفد اللبناني المؤلف من المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مفوض الحكومة لدى اليونيفيل العميد الركن منير شحادة، عضو مجلس إدارة هيئة النفط وسام شباط، ورئيس مركز الاستشارات القانونية أحمد عرفة، وثيقة التفاهم المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة للموفد الامريكي عاموس هوكشتين برعاية الامم المتحدة والتي كان سبق ووقعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم.



تفاصيل التسليم:

تمت عملية تسليم الوثيقة الى هوكشتاين من الوفدين اللبناني و”الاسرائيلي” كل على حدى

حضر التسليم الممثلة الدائمة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا والسفير الامريكية في لبنان دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو

الوفود المشاركة حضرت على متن مروحيات لليونيفيل والجيش اللبناني اقلتهم من بيروت الى الناقورة

تزامنت عملية التسليم مع تدابير امنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل

شوهد في البحر قبالة العلامات البحرية لجهة الطفافات من الجانب اللبناني، دوريات بحرية لزوارق الجيش اللبناني وقطع بحرية في عرض البحر لليونيفيل، ومن الجانب الاخر للطفافات زوارق حربية اسرائيلية كانت خرقت العلامات البحرية، الامر الذي ادى الى تأخير تسليم الوثيقة ساعة عن الموعد المحدد اعتراضا على الخرق البحري الاسرائيلي، الى حين انسحاب الزوارق

عند الساعة الثالثة و20 دقيقة توجه الوفد اللبناني الى رأس الناقورة وسلم هوكشتاين وفرونتسكا، وثيقة اتفاق الترسيم التي وقعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم.

عند الرابعة و40 دقيقة انتهى اللقاء في رأس الناقورة وغادرت الوفود المشاركة مقر الاجتماع في رأس الناقورة الى مهبط المروحيات التابع لليونيفيل لتتوجه بعدها الى العاصمة بيروت عبر مروحيات تابعة لليونيفيل والجيش اللبناني.

بعد تسلمها الإحداثيات البحرية الموقعة رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ب”تسليم الرسائل المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في أعقاب الوساطة الأمريكية”.

وقالت فرونتسكا من مقر اليونيفيل في الناقورة: “إنه إنجاز تاريخي على مستويات عدة. وستقوم المنسقة الخاصة بإيداع وثائق الترسيم لدى الأمم المتحدة في نيويورك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام