اي اجتهادات دستورية ستواكب احتمالات عدم تاليف الحكومة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 23 2022 - 20:48

اي اجتهادات دستورية ستواكب احتمالات عدم تاليف الحكومة؟

منذ 8 mins 23 October، 2022
لبنان

اي اجتهادات دستورية ستواكب احتمالات عدم تاليف الحكومة قبل الواحد والثلاثين من الجاري؟

التعليقات

ذات صلة