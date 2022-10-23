كيف يتحضّر الفرد لمرحلة “التقاعد”؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2022 - 20:46

كيف يتحضّر الفرد لمرحلة “التقاعد”؟

منذ 1 ساعة 23 October، 2022
عيديبي
صفحات منوعة - غير مصنف - لبنان
لبنى قانصوه

في حوار خاص لبرنامج نهار جديد على قناة المنار تحدّثت مدرّبة المهارات الحياتية والعقلية الأستاذة مروة عيديبي عن تغيّرات مرحلة التقاعد لافتة الى ضرورة النظر الى هذه المرحلة على أنّها مكافأة للفرد بعد تعب طويل.

وعن التحضّر لمرحلة التقاعد أكّدت الأستاذة مروة على ضرورة تقبّل هذه المرحلة أوّلا ومن ثمّ التخطيط لكيفية ملء وقت الفراغ فيها.

كما شدّدت عيديبي على ضرورة عدم إشعار الشخص المتقاعد بأنّه لم يعد مؤثّرا، ولفتت الى أن مرحلة التقاعد تكون حسّاسة بالنسبة للرجل أكثر من المرأة.

في الختام نبّهت المدرّبة الى ضرورة تحضير المتقاعد نفسيا لهذه المرحلة من قبل ربّ العمل.

 

المصدر: موقع المنار

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