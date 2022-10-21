بالفيديو.. شهيد و3 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

استشهد، فجر اليوم الجمعة، الشاب الفلسطيني صلاح بريكي البالغ 19 عاما وإصابة ثلاثة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت عدة مباني ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين، جروح أحدهم خطيرة”.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب بريكي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة”.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المطارد براء علاونة من جنين خلال عملية الاقتحام.

واوضحت المصادر، بان اشتباكات عنيفة دارت بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال خلال الاقتحام.

وقالت كتيبة جنين “بعون الله ووقوته تمكن مجاهدو كتيبة جنين ولواء الشهداء من استهداف قوات الاحتلال في جبل ابو ظهير بصليات كثيفة من الرصاص”.

وباستشهاد الشاب بريكي في جنين، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال منذ بداية العام الجاري إلى 175 (124 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلا.

المصدر: موقع المنار