باسيل: عدم تأليف الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية

قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مقابلة أجرتها معه وكالة “أسوشييتد برس” في مكتبه: “سيكون عملا مجنونا إذا لم يشكل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون”.

وبالنسبة إلى احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة الرئيس عون السلطة قال: “لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة. إن عدم تأليف الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية. لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد ، إنها حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية”.

وعن اتفاق الترسيم قال: “على الرغم من أن هذا الاتفاق ليس عملية تطبيع مع إسرائيل ، إلا أنه يساعدنا ، كما تعلم ، على استعادة المزيد من الاستقرار في المنطقة حيث نحتاج إلى جذب المستثمرين”. مضيفا أن “المعادلة التي أقيمت بقوة حزب الله هي التي ساعدت”.

واعتبر أنه “عصر الغاز ولا ينبغي أن يكون لبنان خارجه”، مضيفا أن “الطلب على الغاز حول العالم الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أواخر شباط ساعد في إبرام الصفقة”.

وقال:”حصلنا بوضوح على ضمانات من الولايات المتحدة وكذلك من فرنسا وتوتال بأنه بمجرد الانتهاء من الترسيم ستبدأ توتال بصفتها مشغل البلوكات أنشطتها البترولية قبالة سواحل لبنان.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام