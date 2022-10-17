ابو شقرا لموقع المنار : صفيحة المازوت ستلامس لـ900 الف وتدفئة الشتاء في مهب الريح

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعية 95 و98 أوكتان 7000 ليرة والمازوت 9000 ليرة والغاز 3000 ليرة.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

البنزين 95 أوكتان 737000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 754000 ليرة

المازوت 884000 ليرة

الغاز 440000 ليرة

ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا في تصريح لموقع المنار اعتبر ان ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء يؤدي الى زيادة اسعار المحروقات، متهما مصرف بلبنان بالتلاعب بالدولار لأنه لديه شركات تشتري الدولار من السوق.

واضاف ابو شقرا ان المواطن اليوم في ناحية والمسؤولون في ناحية أخرى، والاعباء يتحملها المواطن فقط .

واشار ابو شقرا ان”سعر برميل الديزل اويل ارتفع عالميا، ومن الغد سيرتفع في لبنان ليلامس ل 900 الف ليرة لبنانية، متسائلا كيف يمكن للمواطن ان يؤمن ثمن مازوت التدفئة خلال الشتاء”.

المصدر: موقع المنار