بوصعب: “إسرائيل” دولة عدوة ومغتصبة.. توصلنا لاتفاق بدون تطبيع أو شراكة سياسية معها

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب إن “اسرائيل دولة عدوة ومغتصبة نعم، لكننا توصلنا لاتفاق ودون تطبيع أو شراكة سياسية معها”.

واضاف بو صعب في حديث له “من المتوقع أن يتم تسليم الرسائل الموقعة من قبل الطرفين بحسب الآلية التي وضعت في آخر أسبوع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول”، وتابع “لا أريد أن دخل في خلافات إسرائيل الداخلية، إلا أنهم أمام انتخابات مبكرة ومن الطبيعي أن يرفع نتنياهو نبرة خطابه وينتقد لابيد، لأن كل واحد منهما يريد الحصول على المزيد من الأصوات”، وأكد أن “المصلحة العليا لدى جميع الأطراف اليوم هي احترام هذا الاتفاق وأن ينجز لأن البديل عنه هو الفوضى”.

وأوضح بو صعب أن “لا أحد بإمكانه تحديد كمية الغاز في البحر قبل أن تبدأ عملية التنقيب بشكل فعلي، إلا أن الدراسة التي أجرتها توتال من خلال تقنية المسح ثلاثي الأبعاد أظهرت النتائج التي تم الإعلان عنها سابقا”، وتابع “الدراسة التي أجرتها توتال يوجد في حقل قانا 1.7 تريليون متر مكعب من الغاز، مقابل 2.2 تريليون في كاريش”، ولفت إلى أن “هناك كاريش الشمالي، ومن المتوقع أن الكمية المتواجدة فيه هي 1.1 و1.2 في كاريش الجنوبي، ما يصل إلى 2.2 تريليون متر مكعب من الغاز، إلا أن هذه الأرقام تبقى مجرد احتمال إلى أن يبدأ الحفر”.

واشار بو صعب الى ان “حاجة القارة العجوز بالفعل لأي مصدر بديل للغاز الروسي سهلت إتمام الاتفاق”، وقال “نعم ما يحدث في اوروبا منح لبنان فرصة كبيرة لإنجاز هذا الاتفاق وللحصول على كامل حقوقه وفي المقابل الطرف الإسرائيلي يدرك أنه استفاد من خلال هذا الاتفاق بعد أن بات قادرا على إنتاج الغاز بمجرد أن منح لبنان حقه في انتاج غازه”.

المصدر: مواقع