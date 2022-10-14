النائب المقداد في الخط الساخن: لتخصيص مبالغ لشراء ادوية الامراض لا سيما العصبية والنفسية

في مقابلة مع الخط الساخن ضمن برنامج نهار جديد، شرح النائب الدكتور علي المقداد اسباب انقطاع الدواء في لبنان وبالتحديد ادوية الامراض النفسية والعصبيبة واكد انه منذ بداية الازمة الاقتصادية في البلد شدد مع غيره من النواب الى اهمية تخصيص مبالغ لشراء ادوية الامراض لاسيما العصبية والنفسية منها وتم تسجيل طلبهم في اكثر من محضر دون اتخاذ اي قرار فعلي.

في جولة للزميلة ديما جمعة استعرضت واقع المرضى والصعوبات التي تواجههم لتأمين ادويتهم لاسيما علاج الامراض العصبية والنفسية.

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وخلال الحلقة كانت مداخلة من متابعة للبرنامج في البقاع، حيث تحدثت عن معاناة اهل البقاع وذكرت تجربتها في تحصيل الدواء عبر السوق السوداء.

نقيب الصيادلة جو سلوم، كان له مداخلة مطولة خلال الحلقة، تحدث فيها بإسهاب عن السوق السوداء للدواء ومخاطر تعريض حياة المرضى للخطر خاصة في قطاع ادوية الاعصاب بما انها تحتاج لوصفة دقيقة من الطبيب حول الكمية التي يحتاج اليها المريض وشدد على اهمية تأمين ادوية الاعصاب في الصيدليات ومنع التهريب.

وذكر النقيب سلوم دور الصيادلة في إخبار الاجهزة الامنية عند حصولهم على اية معلومة تساهم في إيقاف السوق السوداء للدواء والشبكات التي تهرب ادوية الامراض النفسية والعصبية بالتحديد.

في ختام كلمته، وجه نقيب الصيادلة جو سلوم رسالة الى النواب بأهمية إصدار تشريعات والدعوة الى الجدية في التعاطي مع ملف تهريب الدواء.

بدوره، شارك السيد كريم جبارة – نقيب مستوردي الادوية، في حلقة برنامج الخط الساخن وعبر عن اسفه للواقع الدوائي حاليا ومافيا تهريب الدواء مؤكدا انه بحسب الاحصاءات العالمية فإن المخدارت تأتي في المرتبة الاولى في سوق التهريب وتحقيق الارباح وفي المرتبة الثانية مباشرة يأتي تهريب الدواء

وختم بالحديث عن بيع الدواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحمل المسؤولية على الدولة اللبنانية وعلى الاجهزة الامنية .

المصدر: قناة المنار