ألمانيا.. مسيرة ضد التصعيد مع روسيا تخللتها مطالبات بطرد “النازيين الأوكرانيين” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2022 - 20:26

ألمانيا.. مسيرة ضد التصعيد مع روسيا تخللتها مطالبات بطرد “النازيين الأوكرانيين”

منذ 42 mins 11 October، 2022
علم المانيا
أخبار دولية - المانيا

نظم سكان مدينة لايبزيغ شرقي ألمانيا مسيرة احتجاج على الأزمة التي تعيشها بلادهم جراء العقوبات ضد روسيا، وطالبوا اللاجئين الأوكرانيين “النازيين” وأنصار التصعيد مع روسيا، بالرحيل.

وهتف المتظاهرون بشعارات ضد أشخاص يرفعون الأعلام الأوكرانية، قائلين: “نازيين، ارحلوا! أنتم تعيشون على حسابنا!”.

وتظاهر الآلاف مساء الاثنين في العديد من المدن في شرق ألمانيا احتجاجا على تداعيات أزمة الطاقة وسياسة الحكومة الفيدرالية الألمانية تجاه روسيا.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن آلاف المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في مكلنبورغ فوربومرن شرق ألمانيا، مطالبين برفع العقوبات المفروضة على روسيا، ووقف إمدادات السلاح لأوكرانيا، وحثوا على التفاوض من أجل السلام، وانتقدوا سياسة الطاقة في البلاد.

المصدر: وكالات

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