بوتين يحذر كييف: ردنا سيكون قاسياً حال تكرار الهجمات الإرهابية ضد الأراضي الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2022 - 13:32
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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالاً من الموفد عاموس هوكشتاين أطلعه خلاله على النتائج الأخيرة للاتصالات حول الترسيم
رئاسة الجمهورية: هوكشتاين أكد أن جولات النقاش ختمت وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة
الرئيس عون: نأمل في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية خلال ايام بعدما قطعت المفاوضات شوطا متقدما
الرئيس عون: انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي
الشيخ نعيم قاسم: ملف الترسيم يتابع عبر الوسيط لمعرفة النتائج والتوصل لحل نهائي وليس عبر الإعلام وسننتظر ونرى النتائج
الجيش اللبناني: تدابير أمنية استثنائية في البقاع ومداهمات في بريتال بالاشتراك مع القوات الجوية ومقتل أحد المطلوبين
الامام الخامنئي: العقوبات الرياضية التي فرضت بعد الحرب الأوكرانية تؤكد أن الغرب يتخطى الخطوط الحمراء وفق مصالحه
الخارجية الايرانية: الجمهورية الاسلامية ملتزمة بمسار التفاوض والمفاوضات يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل
الخارجية الايرانية: سنرد بشكل حاسم وجدي على كل اجراء غربي أو أميركي لفرض عقوبات جديدة ضد شعبنا
القائم بأعمال السفارة الايرانية في لندن: مبنى السفارة يتعرض لاعتداء من قبل مثيري الشغب وسط اهمال الشرطة البريطانية
قوات الاحتلال تواصل تطويق مخيم شعفاط بحثا عن منفذ الهجوم الذي قتلت فيه جندية إسرائيلية وأصيب 3 جنود آخرين
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في ما يسمى "عيد العرش العبري" وفلسطينيون يؤدون الصلاة رغم تضييقات قوات الاحتلال
قرابة 50 أسيراً إدارياً يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ15 على التوالي رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري
المحكمة العليا الاسرائيلية تلزم رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بإعادة مبالغ طائلة تلقاها خلافا للقانون
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: أوروبا تواجه أكبر أزمة طاقة منذ عام 1970
الرئاسة الأوكرانية: سقوط عشرات القتلى والجرحى في سلسلة انفجارات هزت العاصمة كييف ومدنا عديدة في أنحاء البلاد
صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلاً عن مسؤول أوكراني: مخابرات كييف دبّرت تفجير جسر القرم بقنبلة محملة على شاحنة
قائد قيادة العملية الإقليمية في الجيش الألماني: محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة قد تكون أهدافا محتملة لهجوم أجنبي
وكالة الأنباء الكورية الشمالية: التجارب الصاروخية هي محاكاة لاستهداف كوريا الجنوبية بالأسلحة النووية بغرض التحذير
رئيسة تايوان تساي إنغ وين في خطاب اليوم الوطني: الحرب بيننا وبين الصين ليست خيارا ومستعدون للحوار مع بكين
نيجيريا: أكثر من 76 قتيلا في حادث انقلاب قارب في منطقة أوغبارو في أنامبرا
بوتين يحذر كييف: ردنا سيكون قاسياً حال تكرار الهجمات الإرهابية ضد الأراضي الروسية
منذ 13 mins
10 October، 2022
عاجل
اخبار اوكرانيا
بوتين
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