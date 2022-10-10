بوتين يحذر كييف: ردنا سيكون قاسياً حال تكرار الهجمات الإرهابية ضد الأراضي الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2022 - 13:32

بوتين يحذر كييف: ردنا سيكون قاسياً حال تكرار الهجمات الإرهابية ضد الأراضي الروسية

منذ 13 mins 10 October، 2022
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