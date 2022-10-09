المرتضى: نحن مع التطبيع الموافق للطبيعة أي باجتثاث الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الارض

أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان محمد وسام المرتضى انه “مع التطبيع الموافق للطبيعة والذي يكون بإعادة الامور الى طبيعتها، اي باجتثاث الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الارض”.

كلام المرتضى جاء خلال رعايته وافتتاح فعاليات مهرجان منصة “لمة” في قصر الاونيسكو، وقال المرتضى “أنّها لمّةٌ لبثّ الوعي، إنّها لمّةٌ ضدّ التطبيع وبمناسبتها أكرر أمامكم موقفاً سبق لي أن أعلنته كوزيرٍ للثقافة في الجمهورية اللبنانية: أنا أدعو إلى التطبيع وأقطع جزماً ويقيناً أنّه لا مناص من التطبيع”، وتابع “التطبيع لغةً هو جعلُ الأمرِ موافقًاً للطبيعة، أمّا الإحتلال الاسرائيلي فهو مخالفٌ للطبيعة مناقضٌ للقيم الإنسانية ومجافٍ للشرائع الدولية والحقوق الوطنية والقومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام