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October 8 2022 - 21:12

حاجز للجيش السوري يطرد رتلاً عسكرياً أمريكياً قرب قرية قبور الغراجنة بريف الحسكة

منذ 3 ساعة 8 October، 2022
حاجز للجيش السوري يطرد رتلاً عسكرياً أمريكياً قرب قرية قبور الغراجنة بريف الحسكة
حاجز للجيش السوري يطرد رتلاً عسكرياً أمريكياً قرب قرية قبور الغراجنة بريف الحسكة
سورية - عربي وإقليمي

اعترض حاجز للجيش السوري السبت، رتلا للقوات الأمريكية حاول الدخول إلى قرية قبور الغراجنة شمال غرب الحسكة وطرده من المنطقة.

وذكرت وكالة “سانا” أن “رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 7 مدرعات عسكرية حاول الدخول إلى قرية قبور الغراجنة في محيط تل تمر شمال غرب الحسكة، فقام عناصر من قوات الجيش على أحد الحواجز عند مدخل القرية باعتراضه وطرده من المكان”.

واعترض عناصر الجيش في الثلاثين من الشهر الماضي رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 4 مدرعات عسكرية، بعدما حاول العبور باتجاه قرية السيباط بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

المصدر: سانا

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