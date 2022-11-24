بالفيديو | الطيران التركي يستهدف منشأة حقل الغاز بقرية علي آغا ديريك بريف الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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بالفيديو | الطيران التركي يستهدف منشأة حقل الغاز بقرية علي آغا ديريك بريف الحسكة
منذ 48 mins
24 November، 2022
تقارير مصورة
-
سورية
-
عربي وإقليمي
شن الطيران التركي غارات على ريف الحسكة مستهدفاً منشأة حقل الغاز بقرية علي آغا ديريك.
المصدر:
وكالات
استهداف منشأة غاز
الطيران التركي
ريف الحسكة
سورية
قرية علي آغا ديريك
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