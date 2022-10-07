الصين تعلن عن واحدة من أفضل السيارات الكهربائية

اعتبرت سيارة Aion Y الصينية واحدة من أنجح المركبات الكهربائية التي طرحت في العالم، حيث حققت مبيعات وصلت إلى 12 ألف سيارة شهريا، لذا قررت شركة GAC تعديلها وجعلها أكثر تطورا.

وتبعا للخبراء في GAC فإن السيارة الجديدة جاءت أكثر تطورا بشكل ملحوظ مقارنة بمركبات Aion Y السابقة، وحصلت على تعديلات خارجية وداخلية ملحوظة.

وحصلت Aion Y Plus على هيكل هاتشباك انسيابي طوله 4 أمتار و53 سنتيمترا، أما المسافة بين قاعدتين العجلات فيها فازدادت لتصبح 275 سم، كما زادت سعة الصندوق الخلفي فيها بمقدار 39 ليتر مقارنة بالجيل السابق من سيارات Aion.

وخارجيا جهّزت السيارة بمصابيح LED جديدة كليا، وممتصات صدمات معدّلة، وعجلات بمقاس 17 و19 إنش، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على شاشة قبالة السائق بمقاس 10.25 بوصة، وثبتت في منتصفها شاشة لمسية متطورة بمقاس 14.6 بوصة.

وتتمتع المركبة بأنظمة أمان متطورة تعتمد على حساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، فضلا عن تجهيزها بتظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ووسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

وتعمل المركبة بمحركات كهربائية بعزم 184 و204 أحصنة، كما زودت ببطاريات تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 510 و610 كلم بالشحنة الواحدة، أما سعرها في الأسواق العالمية فسيكون نحو 19700 دولار.

المصدر: روسيا اليوم