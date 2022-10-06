رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: نقترح حوارا وطنيا حول الانتخابات الرئاسية يمكن لعدد من المرجعيات القيام به على رأسها رئيس الجمهورية حيث بدأت تردنا دعوات الى الخارج بينما الافضل ان نتحاور داخليا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2022 - 19:18
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الرئيس عون: ملاحظات لبنان على المقترح الاميركي تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز
الرئيس عون: ملاحظات لبنان على المقترح الاميركي تمنع أيّ تفسيرات لا تنطبق على الإطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم
الرئيس ميقاتي من بكركي: الترسيم على مشارف الإنجاز وعندما نتوحّد ونصدر قراراً واحداً نكون أقوى
بوصعب لرويترز: اتواصل بالموفد الاميركي عاموس هوكشتاين كل ساعة لحل المشكلات العالقة في اقتراح الترسيم
بوصعب لرويترز: انجازنا 90 في المئة من الاتفاق اما ال10 في المئة الباقية فهي النسبة الحاسمة
الرئيس بري يدعو إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل
النائب علي فياض: نرجّح تشكيل الحكومة قبل انقضاء مهلة العهد الرئاسي وآن الأوان لإقرار الكابيتال كونترول
وزارة الصحة العامة: تسجيل أول إصابة بالكوليرا في عكار للمرة الأولى منذ العام 1993 والمريض بحالة مستقرة ويتلقى العلاج
كتيبة نابلس: عمليتا استهداف بالرصاص لقوات الإحتلال نفذهما مجاهدونا الليلة الماضية عند نقطة جرزيم وحاجز حوارة
إعلام الأسرى: 900 أسير في سجن عوفر يرجعون صباحا وجبات الطعام تضامنًا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام
حكومة الاحتلال تعلن استمرار حالة التأهب خشية من احتمال حدوث عمليات فلسطينية انطلاقاً من مناطق الضفة
حركة الجهاد الإسلامي تقيم احتفالا لمناسبة ذكرى انطلاقتها ال35 في غزة وجنين ودمشق وصنعاء وصيدا
الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة: رسالتنا هي وحدة شعبنا ومقاومته مع جميع القوى في مواجهة العدو وهجتمه على الأقصى
النخالة: من أوجب الواجبات تعزيز وحدتنا الفلسطينية ومن مصلحتنا ومصلحة أمتنا أن نعزز محور المقاومة في مواجهة العدو
النخالة: الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يتنازلوا عن فلسطين وفي القدس سيسقط المشروع الصهيوني وسنقاتلهم حتى يرحلوا
القيادي في حركة حماس صالح العاروري في احتفال حركة الجهاد: تعاظم حركة الجهاد هو تعاظم لكل شعبنا ونسير معا حتى تحقيق النصر
حركة حماس: تلقينا دعوة رسمية من الجزائر الشقيقة للمشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب
لجان المقاومة تهنئ حركة الجهاد بذكرى انطلاقتها وتؤكد أنها شكّلت إضافة نوعية وكمية للمقاومة
المندوب الروسي إلى محادثات فيينا توقع عودة التفاوض بشأن ملف إيران النووي منتصف الشهر المقبل
الخارجية الروسية: ندرس كل الخيارات لاكتشاف أسباب الهجمات "الإرهابية" على خط نورد ستريم
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفّض النظرة المستقبلية للديون السيادية البريطانية من مستقرةّ إلى سلبية
النفط الإيرانية: فرض عقوبات على إيران وروسيا ينعكس على الدول الغربية بشكل سلبي
وول ستريت جورنال: أميركا تعتزم تخفيف العقوبات على فنزويلا للسماح لشركة "شيفرون" بتصدير النفط
الخارجية الروسية: تصريحات ألمانيا بشأن التخلي عن الغاز الروسي تؤكد أن برلين تتبع الإملاءات الأمريكية
الخارجية الروسية: ملتزمون تماما بمبدأ عدم السماح باندلاع حرب نووية
ألمانيا: تسرّب في إحدى محطاتنا النووية
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان صباحا بعد التصعيد الأميركي في المنطقة
الإعلام الأمريكي: واشنطن سترسل حاملة الطائرات رونالد ريغان قرب شبه الجزيرة الكورية بعد تجارب بيونغ يانغ الصاروخية
وزارة الصحة الروسية تسجل رسميا أول دواء محلي مضاد للجدري
السلطات التايلاندية: ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في حضانة أطفال في تايلاند إلى 36 قتيلا
خفر السواحل اليوناني: مصرع 18 شخصا معظمهم من النساء وفقدان نحو 30 شخصًا في غرق قاربين لمهاجرين في اليونان
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: نقترح حوارا وطنيا حول الانتخابات الرئاسية يمكن لعدد من المرجعيات القيام به على رأسها رئيس الجمهورية حيث بدأت تردنا دعوات الى الخارج بينما الافضل ان نتحاور داخليا
منذ 31 mins
6 October، 2022
جبران باسيل
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