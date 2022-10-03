Alice .. أول طائرة كهربائية في العالم

انطلقت Alice، وهي أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء بالكامل على مستوى العالم في أول رحلة تاريخية لتشكل علامة فارقة في تاريخ السفر جواً بدون انبعاثات ملوثة للبيئة.
وأقلعت الطائرة من أحد المطارات الدولية في واشنطن بالولايات المتحدة في رحلة قصيرة استغرقت 8 دقائق، ووصلت إلى ارتفاع 3500 قدم (1067 مترًا) قبل العودة والهبوط.
وصرح جريجوري ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة Eviation: “اليوم نبدأ حقبة جديدة من الطيران – لقد نجحنا في إمداد السفر جواً بالكهرباء من خلال أول رحلة طيران لا تُنسى للطائر Alice”.
وذكرت Eviation أن رحلة هذه الطائرة الهادئة الخالية من الانبعاثات، وتكاليف تشغيلها المنخفضة للغاية مقارنة بالمراوح التوربينية أو الطائرات الخفيفة، ستشكل حالة إيجابية في أسواق السفر التجاري والشحن جواً.
المصدر: cnbcarabia