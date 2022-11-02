أكبر طائرة في العالم تحلق حاملةً مركبة تجريبية أسرع من الصوت ‏

أعلنت شركة ‏Stratolaunch‏ عن خطتها لإطلاق رحلات جوية أسرع من ‏الصوت باستخدام طائرة عملاقة هي الأكبر في العالم والتي تحمل اسم ‏ROC، ‏واتخذت الشركة خطوة هامة للمضي قدماً في تحقيق هذه الخطة.‏

شهدت أحدث رحلة للطائرة مركبة اختبار تفوق سرعتها سرعة الصوت مدمجة في ‏عمود الجناح المركزي في أول رحلة حمل أسيرة ، حيث تخطط الشركة الآن ‏لاختبار الفصل في المستقبل القريب.‏

وشوهدت مركبة جوية أسرع من الصوت مدمجة في منتصف الجناحين العملاقين ‏للطائرة الأكبر في العالم ‏ROC، وذلك في رحلة تجريبية تنوي الشركة تكرارها في ‏المستقبل القريب.‏

ويمتد طول جناحي الطائرة ‏ROC‏ إلى نحو 117 متراً، وهو ما يجعلها الأكبر في ‏العالم، وبسبب هذه الضخامة في الحجم، تستغل الشركة ذلك في إطلاق طائرات ‏ومركبات أصغر من جناحيها.‏

وفي أحدث رحلة تجريبية، تم تعليق المركبة الأسرع من الصوت والتي تحمل اسم ‏Talon-A، وانطلقت النسخة الأحدث منها ‏TA-0‎‏ من الطائرة ‏ROC‏ بسرعة ‏تجاوزت 5 ماخ على ارتفاع 10 آلاف متر قبل أن تهبط آلياً على مدرج الهبوط.‏

المصدر: cnbcarabia