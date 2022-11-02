أكبر طائرة في العالم تحلق حاملةً مركبة تجريبية أسرع من الصوت ‏

أعلنت شركة Stratolaunch عن خطتها لإطلاق رحلات جوية أسرع من الصوت باستخدام طائرة عملاقة هي الأكبر في العالم والتي تحمل اسم ROC، واتخذت الشركة خطوة هامة للمضي قدماً في تحقيق هذه الخطة.
شهدت أحدث رحلة للطائرة مركبة اختبار تفوق سرعتها سرعة الصوت مدمجة في عمود الجناح المركزي في أول رحلة حمل أسيرة ، حيث تخطط الشركة الآن لاختبار الفصل في المستقبل القريب.
وشوهدت مركبة جوية أسرع من الصوت مدمجة في منتصف الجناحين العملاقين للطائرة الأكبر في العالم ROC، وذلك في رحلة تجريبية تنوي الشركة تكرارها في المستقبل القريب.
ويمتد طول جناحي الطائرة ROC إلى نحو 117 متراً، وهو ما يجعلها الأكبر في العالم، وبسبب هذه الضخامة في الحجم، تستغل الشركة ذلك في إطلاق طائرات ومركبات أصغر من جناحيها.
وفي أحدث رحلة تجريبية، تم تعليق المركبة الأسرع من الصوت والتي تحمل اسم Talon-A، وانطلقت النسخة الأحدث منها TA-0 من الطائرة ROC بسرعة تجاوزت 5 ماخ على ارتفاع 10 آلاف متر قبل أن تهبط آلياً على مدرج الهبوط.
المصدر: cnbcarabia