مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 1-5-2025

كل عام وعمال لبنان والامة والعالم بخير، مع انه لا خيرَ في هذا العالمِ ما دامت الصهيونيةُ وسيدتُها العنجهيةُ الاميركيةُ يتحكمانِ بالاعناقِ والارزاق ..

فعيدُ العمالِ مخضبٌ بدماءِ الشهادةِ في لبنانَ بفعلِ عدوانينِ صهيونيينِ على ميس الجنوبية ادّيا الى ارتقاءِ شهيدينِ بينَهما عاملٌ متطوعٌ في الدفاعِ المدني اللبناني..ولا يزالُ في بلادِنا من يدافعُ عن الصهاينةِ ويجدُ لعدوانِهم المبرِّرات، بل يُحفِّزُهُم على مزيدٍ من القتلِ والتدميرِ لارضاءِ احقادِه وأوهامِ حكمٍ تاهَ في البحثِ عنه لعقود، ولا يزالونَ يُمنُّونَ النفسَ به راكبينَ موجةَ كلِّ عدوانٍ على لبنانَ صهيونيٍّ او تكفيريٍّ او من ايِّ جهةٍ كان..

شهيدٌ من متطوعي الدفاعِ المدني وشابٌّ آخرُ جنوبيٌ وعددٌ من الجرحى حصيلةُ اليومِ من العدوانِ المتواصلِ تحتَ اعينِ لجنةِ مراقبةِ وقفِ اطلاقِ النارِ وجنرالَيها الاميركيينِ الراحلِ والآتي على اجنحةِ الدعمِ الاميركيِّ اللا متناهي لتل ابيب. فالمشكلةُ الاميركيةُ باللجنةِ الخماسيةِ لا يَحُلُّها تغييرُ الشخص، وانما تغييرُ نهجِ واشنطن القائمِ على اطلاقِ اليدِ الاسرائيليةِ في لبنانَ والتبريرِ الدائمِ والدعمِ المطلقِ لكلِّ فعلٍ وعدوانٍ وقرارٍ صهيوني..

عندَ قرارِه بحربِ الابادةِ على غزةَ يواصلُ بنيامين نتنياهو اداءَهُ الدموي، مُذَخَّراً بالموافقةِ والسلاحِ الاميركيينِ، ويُكمِلُ صَبَّ الزيتِ على نارِ الفتنةِ في سوريا مُدَّعياً مساندةَ مُكوِّنِها الدرزي، ويواصلُ تماديَهُ في لبنانَ دونَ ان تردعَه خطةٌ دبلوماسيةٌ او استعانةٌ لبنانيةٌ باصوات ٍغربية، وليسَ غريباً ان يتباهى الصهاينةُ باصواتٍ لبنانيةٍ تتناغمُ معهم بل تساندُهم ويساندونَها في المعركةِ ضدَّ المقاومةِ واهلِها كما يؤكدُ الاعلامُ والخبراءُ الصهاينة..

اما التأكيدُ اليمنيُ فعِندَ ثابتةِ الوقوفِ الى جانبِ غزةَ ولبنانَ وكلِّ من يطالُه العدوانُ الصهيوني، مهما غلَتِ التضحياتُ واشتدَّ العدوانُ الاميركي..

ومعَ اشتدادِ الوقتِ وحماوةِ الملفاتِ قرارٌ لافتٌ لدونالد ترامب باقالةِ مستشارِه للامنِ القومي ونائبِه مع دقةِ مهامِهما في هذه المرحلة، وقرارٌ لافتٌ بتأجيلِ الجولةِ المقبلةِ من المفاوضاتِ النوويةِ الايرانيةِ الاميركيةِ التي كانت مقررةً السبتَ المقبلَ الى الاسبوعِ المقبلِ بحَسَبِ بيانِ وزارةِ الخارجيةِ الايرانية..

المصدر: قناة المنار