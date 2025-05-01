“مزارعو الضنية” يطالبون بتعويض عن الأضرار التي خلفتها العاصفة

ألحقت العاصفة التي ضربت الضنية شمال لبنان يوم الاربعاء وترافقت مع رياح قوية أضرارا كبيرة بالمواسم الزراعية في المنطقة، ساحلا ووسطا وجردا، فضلا عن أضرار أخرى أصابت ألواح الطاقة الشمسية وأسقف القرميد لبعض المنازل وغيرها.

وأفاد مزارعون في المنطقة ان “الرياح القوية ادت الى تساقط ثمار الموسم ارضا، وخصوصا اشجار اللوز والخوخ والجنارك والمشمش وغيرها، ما أوقعهم تحت خسائر كبيرة سيصعب عليهم تعويضها، عدا عن تسبب الرياح القوية بتكسير واقتلاع العديد من الاشجار المثمرة، وهي خسائر يحتاج تعويضها سنوات”.

وناشد المزارعون “الحكومة ووزارة الزراعة وهيئة الاغاثة العليا الاسراع بمسح الاضرار والتعويض عليهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام