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    تقارير مصورة

    الاحتلال يواصل عدوانه على الجنوب اللبناني بالقصف والتفجير واستهداف القرى الحدودية

    يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان، مستفيداً من التغطية السياسية التي يوفرها ما يُسمّى باتفاق الإطار، عبر تنفيذ غارات وعمليات تمشيط وتفجير في عدد من القرى الحدودية.

    وأفاد مراسلنا في الجنوب علي شبيب بأن مروحيتين معاديتين نفذتا عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه بلدة مجدل زون، فيما استمر العدو بتفجير منازل وأبنية في بلدتي الطيري وبيت ياحون.

    كما استهدفت رشاشاته الثقيلة بلدات حداثا وأطراف كونين والطيري، بالتزامن مع قصف مدفعي طال محيط بلدة أرنون وجبل باسيل مقابل راميا وبيت ليف، إضافة إلى إلقاء قنبلة صوتية باتجاه بلدة المنصوري، في إطار سياسة ممنهجة من الحرق والهدم والتدمير في القرى الجنوبية.

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