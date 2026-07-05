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    أبو زينب: الانسحاب هو الخيار الوحيد… وإغلاق مضيق هرمز مطروح في حال التصعيد

    أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب أن المسار الوحيد أمام “إسرائيل” والولايات المتحدة هو الانسحاب الكامل من لبنان والالتزام بما وصفه بـ”البند الأول”، محذراً من أنه في حال عدم التزام ذلك فإن “مضيق هرمز سيكون على طاولة الخيارات”.

    وخلال كلمة ألقاها في حفل تأبيني للشهيد المجاهد محمد بركات في حسينية حي الغدير في بلدة الحلانية، بحضور حاشد من الأهالي والفعاليات، شدد أبو زينب على جهوزية المقاومة واستعدادها الدائم لمواجهة أي تطورات ميدانية.

    وقال إن قوة المقاومة تستند إلى جهوزيتها وإلى ما وصفه بالدعم الإيراني والبيئة الحاضنة من عوائل الشهداء والجرحى، مؤكداً أن هذا التماسك “سيقود حتماً إلى النصر” وفق تعبيره.

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