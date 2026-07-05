تقرير مصور | طهران تشيّع الإمام الشهيد بمشهد مليوني ورسائل وحدة وصمود

لم يتوجه الملايين من الإيرانيين والوفود الخارجية إلى طهران للمشاركة فقط في الصلاة على جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي قدس سره والشهداء من أسرته، بل حمل حضورهم المليوني رسائل إرادة وعزيمة ومواقف حاسمة للمراحل المقبلة، في مشهد تجاوز حدود العزاء ليؤكد أن اللحظات التاريخية تُقاس بقدرة الشعوب على الصمود إلى جانب قيادتها.

وخارج مصلى الإمام الخميني في طهران، لم يختلف المشهد عمّا بدا في داخله ومحيطه، إذ غصّت الشوارع والساحات ببحر بشري من المعزين الذين توافدوا من مختلف المحافظات الإيرانية ومن خارج البلاد، في مشهد يعكس حجم الحضور الشعبي والزخم الجماهيري المرافق لمراسم التشييع.

وشهدت العاصمة انتشار أكثر من ستة آلاف موكب خدمي، إضافة إلى 14 مدينة خدمية، فضلاً عن ستة مستشفيات ميدانية توزعت في شوارع طهران لتقديم الخدمات للمعزين الذين اكتظت بهم الساحات.

المشهد جسّد وحدة الشارع الإيراني في لحظة حزن واختبار، وأكد في الوقت نفسه الإصرار على مواصلة المسار ومواجهة التحديات، وسط رسائل سياسية وشعبية واضحة حملتها المراسم.