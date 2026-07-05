طائرة إنذار مبكر تابعة للناتو تحلق في منطقة البحر الأسود قرب الحدود الرومانية الأوكرانية

أفاد مصدر في خدمات المراقبة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي بأن طائرة الإنذار المبكر والتحكم “بوينغ E-3A Sentry”، التابعة للناتو تنفذ رحلة في منطقة الساحل الروماني للبحر الأسود.

وقال مصدر لوكالة “تاس”: “الطائرة التابعة للناتو، المسجلة في لوكسمبورغ، وصلت إلى رومانيا من قاعدة انتشارها في شياولياي الليتوانية، وتقوم برحلة دائرية قبالة ساحل البحر الأسود”، مشيرا إلى أن مسار الرحلة يمر بالقرب من الحدود الرومانية الأوكرانية.

وذكر المصدر أن معدات طائرة بوينغ E-3A Sentry، التي تُعد من أكثر منصات الاستطلاع الجوي تقدما في العالم، تسمح برصد وتحديد الأهداف الجوية على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر. وتعمل الطائرة على ارتفاع حوالي 9.5 كيلومتر، خارج المسارات المحددة للطيران المدني.

يأتي هذا التحليق في إطار تصاعد النشاط الاستخباراتي لحلف الناتو في منطقة البحر الأسود خلال الأيام الأخيرة. فقد كان مصدر لوكالة “تاس” قد أبلغ في اليوم السابق عن قيام طائرة استطلاع وتوجيه تابعة للناتو من طراز “بومباردييه تشالنجر 650 أرتميس II” برحلة فوق المياه المحايدة للبحر الأسود، حيث حلقت عدة مرات من الغرب إلى الشرق فوق المنطقة المائية، دون دخول المجال الجوي لأي دولة.

وتؤكد هذه الأنشطة الجوية، التي وُصفت بأنها “روتينية ومتعمدة”، على استمرار وجود الحلف في المنطقة لمراقبة النشاط العسكري الروسي وتعزيز الوعي الظرفي على الجناح الشرقي للناتو. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، مع تحذيرات روسية متكررة من تكثيف أنشطة الناتو الاستخباراتية بالقرب من حدودها الغربية.

المصدر: روسيا اليوم