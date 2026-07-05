الأحد   
   05 07 2026   
   20 محرم 1448   
   بيروت 03:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الاحتلال ينسف مباني ويقصف بالمدفعية مناطق سيطرته في بيت لاهيا ومدينتي خانيونس ورفح بقطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      وزير الدفاع الألماني: أوكرانيا لم تعد بحاجة إلى صواريخ “تاوروس” البعيدة المدى

      وزير الدفاع الألماني: أوكرانيا لم تعد بحاجة إلى صواريخ “تاوروس” البعيدة المدى

      طائرة إنذار مبكر تابعة للناتو تحلق في منطقة البحر الأسود قرب الحدود الرومانية الأوكرانية

      طائرة إنذار مبكر تابعة للناتو تحلق في منطقة البحر الأسود قرب الحدود الرومانية الأوكرانية

      كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق صواريخ مجنحة من مدمرة

      كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق صواريخ مجنحة من مدمرة