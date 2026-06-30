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تقارير مصورة
لا محادثات مباشرة مع واشنطن في قطر
دولي
30-06-2026 23:08 مساءً
آخر التطورات من طهران يطلعنا عليها مراسلنا محمد حسن قاسم.
المصدر:
موقع المنار
ايران
قطر
لبنان
واشنطن
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